Путин: Проблема безработицы в России обостряется Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин заявил, что в стране обостряется проблема безработицы. Причем такая негативная тенденция прослеживается по всему государству. Об этом глава государства заявил на встрече с главой Карачаево-Черкесии Рашидом Темрезовым.

- В регионе достаточно высокий уровень безработицы. Вы знаете эту проблему, особенно сейчас она обостряется в целом по стране, - сказал Владимир Путин.

Напомним, что в России число безработных превысило 3,6 миллиона человек. Причем это лишь те, кто зарегистрирован на бирже труда официально.

До этого президент на встрече с губернатором Ростовской области заявлял, что безработица является одной из главных и острых проблем в стране, которую необходимо решать. При этом глава государства заметил, что в РФ удалось избежать взрывного роста безработицы из-за пандемии.