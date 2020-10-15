Попова заявила, что восстановление авиасообщения с другими странами безопасно

Анна Попова заявила о том, что авиасообщение между странами безопасно. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Глава Роспотребнадзора Анна Попова, выступая на съезде РСПП, заявила, что восстановление авиасообщения на данном этапе пандемии коронавирусной инфекции в мире безопасно. Она подчеркнула, что власти РФ знают, как сделать так, чтобы во время полета пассажиры не заразились.

"У нас сегодня восстанавливается авиасообщение. И не потому, что это безвыходная ситуация для экономики этой отрасли, а потому что мы знаем, как сделать так, чтобы люди не заболевали в самолете, люди садились в самолет здоровыми, выходили из самолета здоровыми. И все этапы отсечения людей от инфицированных - я не хочу сказать, больных - на сегодняшний день уже понятны, известны и при четком исполнении делают путешествие в самолете абсолютно безопасным", - рассказала Попова, передает РИА Новости.

Напомним, что после объявленной ВОЗ в марте пандемии коронавируса были перекрыты все воздушные мосты. Рейсы выполнялись только внутри страны. Первые международные рейсы были открыты 1 августа.