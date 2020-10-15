Клубы дыма разделили небо Колорадо на части: очевидцы снимают последствия пожаров на видео

Кадры крупнейших в истории США пожаров на западе страны продолжают появляться в сети. Фото: REUTERS

Кадры крупнейших в истории США пожаров на западе страны продолжают появляться в сети. В этот раз внимание пользователей привлекло необычное явление в Колорадо. На видео, отснятом в муниципалитете Лавленд запечатлена стена из дыма, которая делит небо на части.

Как ранее сообщал сайт kp.ru, с августа на западе Соединенных Штатов бушуют рекордные лесные пожары. Огонь уничтожил множество жилых домов и фермерских полей. Также на территории очагов возгорания долгое время наблюдалась "красная мгла" – природное явление, которое обычно можно встретить лишь в северных широтах.

Согласно обновленным данным, пожар в США распространился более чем на 158 тыс. акров. При этом специалисты отмечают, что причина пожара, который начался 13 августа, до сих пор не установлена. Известно, что распространению огня способствует сильный ветер в регионе.

Также отмечается, что это не первый случай сильных пожаров на территории США. В 2018, 2017, 2013 И 2012 подобное явление уже наблюдалось. При этом только в одном из известных случаев пожар был прямым следствием действий человека.