Жителям Лондона из-за коронавируса запретят ходить в гости

Дополнительные ограничения также будут введены в Большом Манчестере и Ланкашире Фото: REUTERS

Власти Британии ввели новые ограничительные меры в связи с эпидемией коронавируса. Сообщается, что с субботы, 17 октября, в Лондоне будет введен второй "высокий" уровень угрозы распространения вируса. Также уточняется, что третий "очень высокий" уровень угрозы будет введен в графствах Большой Манчестер и Ланкашир. Это означает закрытие баров, пабов, спортзалов и запрет на контакты между людьми, которые живут в одном доме.

"Мы находимся на ключевом этапе борьбы с COVID-19 в Лондоне. Вирус стремительно распространяется во всех частях города, и скоро [за неделю] в среднем будет выявляться больше 100 случаев заражения на 100 тыс. жителей города, поскольку в отдельных районах этот показатель уже превышает данную отметку. Растет число людей, поступающих в больницы, и пациентов, помещаемых в отделения интенсивной терапии. К сожалению, суточное число смертей среди [инфицированных] жителей Лондона также вновь начало увеличиваться", - заявил в эфире телеканала Sky News мэр столицы Садик Хан.

Таким образом жителям Лондона будет рекомендовано сократить число поездок, осуществляемых без крайней необходимости, а людям, не проживающим под одной крышей, запретят встречаться в закрытых помещениях.

Отметим, что за последние три недели число ежедневно выявляемых в стране случаев заражения выросло в четыре раза - с 4 тыс. до 16 тыс. Власти предупреждают о том, что в больницах отдельных регионов страны скоро могут закончится койки для больных COVID-19. Работу вновь начинают полевые госпитали "Найтингейл". За все время пандемии в Великобритании заразилось более 650 тысяч человек, при этом было зафиксировано более 43 тысяч летальных исходов. Это самый большой показатель смертности от коронавируса в Европе.