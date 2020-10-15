Калужская область предложила правительству РФ создать госпрограмму по интеграции мигрантов

России необходима государственная программа по социальной адаптации и интеграции мигрантов в российскую нацию. С таким предложением выступили участники круглого стола Общественной палаты Калужской области и Общественной палаты РФ «Об актуальных задачах реализации Стратегии государственной национальной политики РФ на период до 2025 года». Круглый стол прошел 15 октября в Калуге, в его работе приняли участие руководитель Федерального агентства по делам национальностей Станислав Бедкин и член президиума Совета при Президенте России по межнациональным отношениям Владимир Зорин.

От имени губернатора Калужской области Владислава Шапши участников круглого стола приветствовал министр внутренней политики и массовых коммуникаций региона Олег Калугин. Он напомнил, что тема гармонизации межнациональных отношений сегодня актуальна как никогда для всех субъектов России. На территории одной только Калужской области сегодня проживает 107 этнических групп. Представители разных национальностей и конфессий заинтересованы в открытом и конструктивном диалоге по наиболее значимым аспектам государственной национальной политики.

На круглом столе обсуждалась роль гражданского общества в стабилизации межнациональных отношений, а также ход выполнения комплексного плана реализации государственной национальной политики. Участники дискуссии сошлись во мнении о необходимость расширения информационно-просветительской работы и усилении общественного контроля при реализации государственных программ в этой сфере.

По итогам круглого стола был выдвинут ряд рекомендаций в адрес Правительства РФ по вопросам межнациональной политики. Участники встречи предложили создать на базе Федерального агентства по делам национальностей отдельную структуру - Министерство по делам национальностей РФ. По мнению участников круглого стола, оно могло бы на новом, более эффективном уровне заниматься вопросами межнациональных отношений, а также взяло бы на себя функцию по взаимодействию с российскими диаспорами за рубежом.

Еще одно важное предложение — на государственном уровне разработать программу по социальной адаптации мигрантов, которая помогала бы им стать частью русской нации. Участники дискуссии также собираются выйти на Правительство РФ с предложением построить в Москве Дом национальностей России. Аналогичный Дом дружбы предлагается основать и в Калуге.