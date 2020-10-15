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В Великом Устюге не стали отменять день рождения Деда Мороза из-за COVID-19

Главный волшебник страны отметит свой день рождения 18 ноября
Елена АКИМОВА
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Главный волшебник страны отметит свой день рождения 18 ноября

Главный волшебник страны отметит свой день рождения 18 ноября

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Великом Устюге не будут отменять празднование Дня рождения деда Мороза из-за пандемии коронавируса.

18 ноября главный волшебник страны станет на год старше. О том, какие мероприятия готовятся к указанной дате, рассказал NEWS.ru гендиректор Дома Деда Мороза Олег Васильев.

- На данный момент все готовится… Как и вся страна, мы будем исходить из ситуации с числом заболевших. Дедушка Мороз здоров, бодр. Несмотря на то что он 65+, - рассказал Васильев.

Пока в планах пригласить гостей в усадьбу, но этот вопрос будет согласовываться отдельно с правительством Вологодской области.

Стоит отметить, что 18 ноября дается старт путешествию Деда Мороза по городам России. За время вояжа по стране волшебник успевает проехать более 30 городов, финальная точка путешествия – Москва.

Учитывая ситуацию с заболеваемостью, пока не решено состоится традиционная поездка или нет.

Стоит отметить, что уровень заболеваемости коронавирусом в последнее время стабильно растет. В большом Московском государственном цирке на проспекте Вернадского уже приняли решение отменить несколько спектаклей из-за сложившейся ситуации, пишет газета "Известия".

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