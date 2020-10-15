Ретроградный меркурий впервые вышел в топ российского Twitter Фото: Shutterstock

В четверг, 15 октября, в топ российского Twitter появился новый лидер. Пользователи социальной сети активно обсуждают ретроградный меркурий - планета будет совершать обратное движение с 14 октября по 3 ноября.

Отмечается, что этот третий, заключительный период, когда Меркурий пребывает в таком состоянии, даже догнал обсуждения по Алексею Навальному.

Как писал сайт kp.ru, с точки зрения астрологии, Меркурий оказывает сильное влияние на людей, так что в этот период нежелательны потрясения и перемены. Планета отвечает за поездки, перемещения, логистику, деловую активность, контакты, коммуникации, а также за документы, договоренности и даже технику. Астрологи предупреждают, что по всем этим сферам с 14 октября по 3 ноября могут быть замедления и препятствия в связи с совершением обратного движения планеты.