О магнитных бурях в конце октября предупредил Росгидромет

Магнитные бури способны дезориентировать птиц при миграции. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Росгидрометцентр предупредил о том, что в конце октября ожидаются магнитные бури.

"По данным Института прикладной геофизики имени Е. К. Федорова Росгидромета, с 20 по 29 октября на Земле ожидаются рекуррентные возмущения геомагнитного поля — магнитные бури", — говорится в сообщении центра.

Росгидромет передает, что с 20 по 24 октября и с 27 по 29 октября возмущение магнитного поля будет слабым, а вот с 25 по 26 октября возможна умеренная магнитная буря. Сильное возмущение магнитного поля, как считают специалисты, маловероятно.

Ранее ученые института РАН также прогнозировали в октябре магнитную бурю.

По данным специалистов, магнитная буря класса G1 начнется продлится с 21 по 24 октября. Потом перерастет в среднюю бурю класса G2. И только 29 октября магнитосфера Земли придет в норму.

Ученые напомнили, что всего в классификации пять уровней магнитных бурь. Самая слабая способна вызвать перебои электротехники и повлиять на миграцию птиц, сбив их с пути. Более сильные магнитные бури вызывают перебои навигационных систем и сбои напряжения в промышленных сетях.