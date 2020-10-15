Россия
Еще
Радио
Россия
Еще
Радио
Россия
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
В мире

Власти Карабаха сообщили об ударе по Степанакерту

По заявлению НКР, пострадавших нет
Елена ГИЛЬМАНОВА
Комментарии (1)Комментарии (1)
Власти Карабаха сообщили об ударе по Степанакерту

Власти Карабаха сообщили об ударе по Степанакерту

Фото: REUTERS

Власти непризнанной Нагорно-Карабкской республики заявили об ударе по гражданской инфраструктуре Степанакерта.

«Азербайджан в очередной раз нарушил соглашение о прекращении огня, достигнутое в Москве в гуманитарных целях. Несколько минут назад Степанакерт подвергся обстрелу», - говорится в заявлении государственной службы по чрезвычайным ситуациям непризнанной республики.

В заявлении отмечается, что целью стала гражданская инфраструктура, но пострадавших и раненых нет.

Баку пока никак не прокомментировало это заявление властей НКР.

Напомним, очередное обострение конфликта в Нагорном Карабахе произошло 27 сентября. 9 октября в Москве состоялись переговоры между главами МИД Азербайджана и Армении. После 11 часов обсуждения при содействии России Ереван и Баку пришли к договорённости прекратить огонь в Карабахе с 12:00 10 октября, а также провести обмен пленными, однако уже на следующий день обе стороны обвинили друг друга в нарушении режима перемирия.

Обострение конфликта в Нагорном Карабахе