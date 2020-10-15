Власти Карабаха сообщили об ударе по Степанакерту Фото: REUTERS

Власти непризнанной Нагорно-Карабкской республики заявили об ударе по гражданской инфраструктуре Степанакерта.

«Азербайджан в очередной раз нарушил соглашение о прекращении огня, достигнутое в Москве в гуманитарных целях. Несколько минут назад Степанакерт подвергся обстрелу», - говорится в заявлении государственной службы по чрезвычайным ситуациям непризнанной республики.

В заявлении отмечается, что целью стала гражданская инфраструктура, но пострадавших и раненых нет.

Баку пока никак не прокомментировало это заявление властей НКР.

Напомним, очередное обострение конфликта в Нагорном Карабахе произошло 27 сентября. 9 октября в Москве состоялись переговоры между главами МИД Азербайджана и Армении. После 11 часов обсуждения при содействии России Ереван и Баку пришли к договорённости прекратить огонь в Карабахе с 12:00 10 октября, а также провести обмен пленными, однако уже на следующий день обе стороны обвинили друг друга в нарушении режима перемирия.