Названы главные причины, почему русские везде используют ковры

Турецкое издание представило свой взгляд на истоки советской моды на ковры на стене Фото: Shutterstock

Ковры на стене - известный стереотип о типичной русской квартире. Однако мало кто задумывался о том, чем вызван подобный тренд. Свою версию предложило одно из турецких изданий. В материале журналист сообщает о том, что в 1960-е годы ковры стали незаменимой составляющей российских квартир. В период урбанизации люди массово покидали сельскую местность и переезжали в городские многоквартирные здания.

Журналист Milliyet также отмечает, что зимой в панельных строениях было холодно, поэтому стены утеплялись коврами. Они также служили дополнительной звукоизоляцией. Тонкие стены не позволяли уснуть даже в том случае, если в соседней комнате кто-то смотрит телевизор.

Таким образом, необходимость быстро переросла в модную тенденцию. Ковры быстро стали частью повседневной жизни советских граждан. К тому же, наличие ковров в доме придавало больший статус хозяевам квартиры. Только зажиточные семьи с хорошим доходом могли их себе позволить.

Однако существовали также и суеверия, связанные с подобным элементом украшения. В частности, считалось, что если прибить ковер к стене - это приведет к семейной ссоре. Поэтому их предпочитали вешать на стены при помощи булавок, либо пришивали петли к краям ковра, которые затем крепились на гвозди.