Захарова сообщила о подготовке визита в Россию специалистов ОЗХО из-за инцидента с Навальным

Мария Захарова. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Ведётся работа по подготовке визита в Россию специалистов Организации по запрещению химического оружия в связи с инцидентом с Алексеем Навальным. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Это необходимо для определения признаков состава возможного преступления на территории РФ. На сегодняшний момент могу сказать, что ведется работа по подготовке такого визита», - заявила представитель внешнеполитического ведомства.

Напомним, 1 октября ОЗХО получила запрос от Москвы о возможности направления экспертов из технического секретариата для сотрудничества с российскими специалистами по делу Навального. 6 октября организация сделала заявление о готовности технического секретариата к сотрудничеству по расследованию инцидента. Однако в тот же день в ОЗХО заявили, что вещества, якобы обнаруженные в организме российского блогера, не внесены в списки запрещенных препаратов, но их характеристики практически аналогичны «Новичку».