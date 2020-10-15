Михаил Ефремов раскаялся и ждет апелляции

Ефремов посетил храм в тюрьме Фото: Алена МАРТЫНОВА

Осужденный на 8 лет колонии общего режима актёр Михаил Ефремов в канун православного праздника Покрова Пресвятой Богородицы побывал в храме в СИЗО и исповедался. Об этом сообщил ответственный секретарь ОНК Москвы Алексей Мельников, который посетил артиста в СИЗО.

«В канун праздника Покрова я был в храме СИЗО на литургии, исповедался и причастился», — привёл слова актёра Мельников.

По словам правозащитника, Ефремов сказал членам ОНК, что раскаялся в содеянном и ждёт апелляции, передает RT.

Как ожидается, Мосгорсуд 20 октября рассмотрит апелляционную жалобу Ефремова на приговор Пресненского суда столицы.

Напомним, что 8 июня джип Ефремова вылетел на встречную полосу и врезался в фургон Сергея Захарова, который через несколько часов скончался в НИИ Склифосовского от полученных травм. Судебный процесс по делу Ефремова продолжался три месяца. 8 сентября судья Елена Абрамова признала актера Михаила Ефремова виновным в смертельном ДТП. Актера приговорили к 8 годам колонии общего режима и выплате моральной компенсации пострадавшей стороне. Ефремов выплатил один миллион рублей сыну погибшего Виталию Захарову.