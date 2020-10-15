Болезни с 1100-процентным риском смерти при коронавирусе назвал эксперт Фото: REUTERS

Сердечно-сосудистые заболевания осложняет течение коронавируса, увеличивая риск госпитализации в шесть раз, а вероятность летального возрастает в 12 раз или на 1100 процентов. Об этом рассказал генеральный директор НМИЦ кардиологии, главный внештатный кардиолог Минздрава России Сергей Бойцов.

Эксперта уточнил, сами по себе такие проблемы с сердцем не увеличивают риск заболеть COVID-19, но могут определить тяжелое течение заболевания. По его словам, сердечно-сосудистые патологии встречаются у каждого третьего госпитализированного с коронавирусом, и считаются самыми частыми сопутствующими болезнями, что связано с большим числом пенсионеров среди пациентов, передает «Интерфакс».

Бойцов рассказал, что при COVID-19 риск инфаркта миокарда возрастает в два-три раза по сравнению с гриппом, а риск инсульта увеличивается в шесть-семь раз. Кроме того, частыми осложнениями на фоне коронавируса он назвал сердечную недостаточность, нарушение ритма сердца, а также тромбозы и миокардит

Кроме того, вероятность летального исхода при заражении увеличивается почти в девять раз из-за ожирения, возможность тяжелого течения болезни возрастает в семь раз, добавил специалист.