Политолог прокомментировал антироссийские санкции по делу Навального Фото: EAST NEWS

15 октября Евросоюз официально ввел санкции против России из-за ситуации с Алексеем Навальным. В "черном" списке оказался один научный институт и шесть россиян, среди которых Бортников, Кириенко и Ярин.

Санкции предусматривают заморозку финансовых активов в европейских банках и запрет на въезд на территорию ЕС. Глава МИД России Сергей Лавров, в свою очередь, заявил, что Москва зеркально ответит на введенные санкции.

Политолог Александр Асафов считает, что новые ограничения фактически ни на что не повлияют.

- Я сильно сомневаюсь в эффективности введенных санкций. Поскольку они должны быть демонстрационными и в принципе не влиять ни на какие экономические процессы в случае принятия зеркальных подобных санкций, - рассказал Асафов в эфире радио "Комсомольская правда".

По его словам, санкции не наносят никакого ущерба, кроме дотационного, и лишь закрепляют тот факт, что они введены.

- Страх ответных санкций, а, точнее, их последствий привел к такому достаточно компромиссному выбору. С одной стороны, санкции есть, с другой стороны, последствий никаких не будет, - заключил эксперт.