Хозяйка виртуального борделя продала несовершеннолетнюю за сто тысяч рублей Фото: Архив "КП"

Нешуточные страсти разгорелись недавно в одном из ведомственном общежитии Московской области. Мать четырех детей нашла у старшей дочери – 17 летней студентки, крупную сумму денег.

Пока отец, сотрудник силовых структур, был на работе, женщина устроила дочери допрос. Оказалось, молодая девушка познакомилась в Интернете с неизвестной женщиной, которая предложила хорошо заработать.

- Клиенты все порядочные, риск – минимальный, - увещевала владелица виртуального борделя.

Какое-то время студентка сомневалась, но сводница была настойчива и добилась цели. Встречу назначили в отеле на Страстном бульваре. В назначенный час девушка пришла на работу, поднялась в номер и, спустя пару часов, отправилась тратить обещанный гонорар – 100 тысяч рублей.

Как стало известно сайту mk.ru, на полученные деньги, студентка купила себе дорогой парфюм, современные наушники и кучу одежды. Оставшуюся часть гонорара припрятала на будущие расходы.

Именно эти деньги нашла мать и устроила дочери скандал. Нимфетка раскаялась, отдала родительнице оставшуюся сумму денег, но на этом история не закончилась.

Женщина написала заявление в полицию и требует привлечь к ответственности хозяйку борделя и мужчину, который стал клиентом дочери. Последнего установили довольно быстро – ему 47 лет, говорит, что о возрасте девушки он не догадывался. Жрица любви никак не тянула на несовершеннолетнюю.

Что касается сутенерши, то полицейские проверят, как давно существует бизнес по вовлечению в проституцию несовершеннолетних.