Число просроченных кредитов в России достигло рекорда

По итогам года в просрочке будет находиться около 13,5 миллиона кредитов и займов Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Количество просроченных кредитов в России достигло рекордного показателя в 12,6 миллиона ссуд с просрочкой более 90 дней по состоянию на 1 сентября текущего года, что превышает прошлогодней показатель на 12,5 процента. Об этом говорится в совместном исследовании бюро кредитных историй «Эквифакс» и Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств.

«Пандемия крайне негативно отразилась на качестве кредитного портфеля», - говорится в исследовании, где отмечают, что на протяжении последних девяти месяцев можно видеть «поступательный прирост» долга на 80-500 тысяч ежемесячно. Таким образом, по итогам года в просрочке будет находиться около 13,5 миллиона кредитов и займов, то есть каждая шестая ссуда.

Больше всего проблемных долгов в Москве, где просрочено 803 тысяч ссуд, а также в Московской области (597 тысяч). В тройку вошел Краснодарский край (490 тысяч). Наименьшее число долгов в Республике Ингушетии (8,1 тысячи), в Чукотском Автономном округе (9,9 тысячи) и в Магаданской области (14,4 тысячи).

При этом, в Москве просроченной является каждая десятая ссуда - 10,6 процентов, в Санкт-Петербурге - 11,9 процентов, в Московской области - 12,2 процентов