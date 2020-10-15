Президент Владимир Путин объявил благодарность Юрию Лозе

Лоза получил благодарность от президента РФ. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент России Владимир Путин объявил благодарность российскому музыканту Юрию Лозе. Распоряжение главы российского государства было опубликовано в четверг, 15 октября, на официальном портале правовой информации.

"За заслуги в развитии отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность объявить благодарность Лозе Юрию Эдуардовичу - композитору, артисту ФГБУК "Федеральная дирекция музыкальных и фестивальных программ "Росконцерт", - сказано в благодарности.

Юрий Эдуардович Лоза является российским автором-исполнителем в жанре бард-рок, певецом, композитором, поэтом-песенником, родившимся в 1954 году в Екатеринбурге. Он написал десятки композиций, полюбившиеся российскому слушателю - "Плот", "Я умею мечтать", "Пой, моя гитара, пой" и других. Участвовал в российских телепередачах: «Белый попугай», «С лёгким паром!» и другие.