Премьер Киргизии Жапаров заявил, что к нему перешли полномочия президента

Акылбек Жапаров Фото: REUTERS

Спикер парламента Киргизии Канат Исаев отказался исполнять обязанности президента. Об этом сообщил премьер-министр Акылбек Жапаров. Таким образом, согласно Конституции, президентские полномочия переходят главе правительства.

«Исаев сегодня написал заявление об отставке. Сегодня все обязанности главы государства полностью перешли ко мне», - заявил Жапаров

Напомним, сегодня, 15 октября, президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков сообщил о своем решение уйти в отставку. Согласно конституции, все полномочия главы Киргизии должны перейти спикеру парламента.

Свое решения глава государства объяснил тем, что агрессия на улицах не утихает, а требование его немедленной отставки продолжается, и он готов покинуть пост, поскольку не держится за власть, а также не хочет остаться в истории страны президентом, пролившим кровь и стрелявшим в собственных граждан.

Ранее Жээнбеков утвердил на пост премьер-министра Киргизии лидера социал-демократической партии страны Жапарова для стабилизации ситуации в стране и признания нового премьер-министра другими государствами.