Нижний Новгород удостоен звания «Беговой столицы России»

15 октября 2020 года в Москве руководитель «Лиги героев» Ксения Шойгу вручила губернатору Нижегородской области Глебу Никитину Кубок беговой столицы России.

«Титул «Беговой столицы» - настоящий спортивный трофей, который присудили Нижнему Новгороду по итогам полумарафона, прошедшего 2 августа 2020 года. Эксперты оценивали суммарный спортивный результат с учетом соотношения числа участников и населения города. Полумарафон стал первым масштабным спортивным событием региона после пандемии. В нем приняли участие более 4 тысяч человек», - сказал Глеб Никитин.

«По инициативе Президента России Владимира Путина в стране сейчас реализуется национальный проект «Демография», включающий очень важный федеральный проект - «Спорт – норма жизни». Перед нами стоит задача — развивать как массовый, так и профессиональный спорт. Уверен, что такие проекты, как «Забег.РФ», позволят нам сделать спорт еще более популярным и привлечь в него талантливую молодежь», - отметил губернатор Нижегородской области.

Передавая переходящий Кубок-стелу, Ксения Шойгу отметила, что Нижегородская область сегодня прочно входит в число наиболее спортивных регионов страны.

«Нижний Новгород абсолютно заслуженно в этом году стал Беговой столицей России. Мы благодарны за поддержку правительству региона, организаторам полумарафона «Беги, герой!» в Нижнем Новгороде. Город на протяжении всех лет проведения ЗаБега.РФ входил в число лидеров. Общая дистанция, которую преодолели участники в Нижнем Новгороде, превышает длину экватора — 45,5 тысячи километров. Теперь мы передаем Кубок на временное хранение в столицу Поволжья. Нижний Новгород удостоен почетного звания Беговой столицы вслед за Казанью и Владивостоком», - отметила Ксения Шойгу.