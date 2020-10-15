Кровь и слезы: израильская полиция штурмует свадьбу во время изоляции

Полиция в Израиле сорвала свадьбу, проходившую по всем правилам карантина Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Израильская свадьба в поселении за пределами Иерусалима закончилась кровавой дракой и рыданиями гостей после того, как полиция ворвалась на торжество. Представители правоохранительных органов обвинили семью в нарушении правил изоляции.

Семья, проживающая в оккупированном поселении Гиват-Зеев на Западном берегу, обвинила офицеров в нападении на гостей на праздновании в среду вечером и заявила, что они соблюдали правила изоляции, ограничивающие мероприятия до 20 человек.

Кадры, на которых полиция выводит окровавленных мужчин из дома, попали в социальные сети.

В свою очередь полицейские сообщили, что когда они пришли с проверкой на офицера напала хозяйка дома, после того, как ее попросили предъявить удостоверение личности, а другие гости стали бросать в них стеклянные бутылки с маслом. В итоге один из гостей уронил бутылку и сам же поскользнулся, ударившись лицом о пол. За попытку напасть на полицейских им пришлось его задержать.

«Во время задержания и офицер, и подозреваемый поскользнулись на масле и были ранены разбитым стеклом», - говорится в заявлении полиции, сообщает Guardian.

Инцидент вызвал протест со стороны некоторых израильских политиков. Министр внутренних дел Арье Дери написал в Твиттере : «В мире нет причин для того, чтобы полиция ворвалась с винтовками в руки и причиняла вред людям».

Министр общественной безопасности Амир Охана, отвечающий за полицию, пообещал разобраться в этом деле лично.

Правительство Израиля ввело вторую национальную изоляцию 18 сентября после того, как уровень заражения превысил мировые показатели.