Алиев и Пашинян рассказали, что будут считать «красной чертой» в Карабахе

Ранее в этом году Никол Пашинян и Ильхам Алиев встречались на полях Давосского форума. Фото: Михаил Метцель/ТАСС

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян рассказали, что для них «красной чертой» в нагорно-карабахском конфликте.

По словам Пашиняна, «красной чертой» для Еревана станет право на самоопределение Нагорного Карабаха. «Отказаться от этого мы не можем», - сказал он в интервью РИА Новости

Алиев заявил, что для Баку этой «чертой» является признание независимости Карабаха. «Ни при каких условиях целостность страны не может быть нарушена», - подчеркнул лидер Азербайджана.

Кроме того, Алиев заявил о своей приверженности урегулированию карабахского конфликта на основе принципов Минской группы ОБСЕ, Пашинян в свою очередь отметил, что конфликт нужно урегулировать на основе компромисса, чтобы решение было окончательным и устраивало всех.