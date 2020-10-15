Лавров и глава МИД Турции обсудили конфликт в Нагорном Карабахе

Сергей Лавров Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В ходе телефонного разговора глава МИД Турции обсудил Мевлют Чавушоглу обсудил с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым ситуацию в Нагорном Карабахе, и отметили «безальтернативность» мирного урегулирования этого конфликта. Об этом сообщает МИД РФ.

Лавров и Чавушоглу также отметили востребованность согласования механизмов контроля за соблюдением перемирия в регионе.

Кроме того, министры обсудили обстановку в Ливии и Сирии, ситуацию на Украине, также «состоялся обмен мнениями о взаимодействии в Организации Черноморского экономического сотрудничества и в комитете Всемирного наследия ЮНЕСКО».

Напомним, днем ранее, 14 октября, конфликт в Карабахе обсудили президенты России и Турции, Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган. Лидеры подтвердили важность соблюдения гуманитарного перемири, а также условились поддерживать регулярные контакты по дипломатическим и военным каналам. Коме того, главы государств обсудили взаимодействие в области разработки и производства вакцин от коронавирусной инфекции.