Нидерланды прокомментировали отказ России от консультаций по делу MH17 Фото: REUTERS

Гаага сожалеет о решении Москвы выйти из консультационной группы по вопросу крушения малайзийского Boeing на Украине в 2014 году. Об этом сообщил министр иностранных дел Нидерландов Стеф Блок,

«Нидерланды глубоко сожалеют о данном решении. Особенно разочаровывающим оно является для родственников», - передает ТАСС слова главы МИД.

Блок отметил, что Гаага надеется продолжить переговоры для поиска решения, которое «позволило бы компенсировать огромные страдания и ущерб, причиненные крушением рейса MH17».

Как писал сайт kp.ru, ранее Министерство иностранных дел России сообщило об отказе от дальнейших совместных консультаций в формате трехсторонней группы. В ведомстве отметили, что Нидерланды изначально придерживались единственной версии произошедшего и продвигали ее, в результате чего оба расследования, техническое и уголовное, «получились предвзятыми, поверхностными и политизированными»

Напомним, 17 июля 2014 года малазийский Boeing 777, летевший рейсом МН17 из Амстердама в Куала-Лумпур, потерпел крушение в Донецкой области Украины. 283 пассажира и 15 членов экипажа погибли. В ходе расследования Нидерланды обратилась с жалобой по делу о причастности России