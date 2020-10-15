Аналитик назвала пять причин падения рубля Фото: REUTERS

Кира Лист, ведущий финансовый эксперт Школы изучения финансовых рынков "Грамотей", назвала пять причин падения российской валюты. И спрогнозировала значения, которые достигнут доллар и евро к концу недели.

Во-первых, влияние на российскую валюту оказывает угроза введения жестких ограничительных мер из-за коронавируса. В связи с этим может произойти переток капитала с развивающихся рынков в США.

Вторая причина, продолжает висеть угроза новых санкций со стороны «коллективного Запада».

Третья причина: курс рубля стал меньше зависеть от нефти, но с «нефтяной иглы» мы пока не слезли.

Четвертая причина: стимулирующие меры мировых центральных банков пока не дают нужного результата. Со временем они сойдут на нет и это нанесет сильный удар по развивающимся рынкам.

Пятая причина: спрос на российские активы со стороны иностранных инвесторов снизился. Независимо от того, кто станет новым главой США, перспектива для рубля не самая радужная.

- Учитывая данные факторы, вполне вероятно некоторое ускорение ослабления рубля. Максимальный курс доллара и евро к рублю на этот период видится в районе 78,30-78,50 и 91,50-91,60 соответственно, заключила аналитик в беседе с «Российской газетой».

По мнению эксперта по фондовому рынку «БКС Мир инвестиции » Дмитрия Бабинна, в случае победы 3 ноября Джо Байдена и ухода с поста президента Дональда Трампа, риск новых санкций существенно возрастет, а вместе с ними и давление на рубль, пишет RT.