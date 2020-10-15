Во Франции за сутки выявили более 30 тысяч новых случая коронавируса Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Во Франция зафиксировали новый рекорд по ежедневному приросту больных коронавирусом. За сутки в стране выявили 30 621 новых случаев. Больше заражений ежедневно регистрируется только в Индии.

Напомним, днем ранее, 14 октября, президент Франции Эммануэль Макрон заявил о второй волне коронавируса в стране, и сообщил о введении комендантского часа в столичном регионе, а также в «красных зонах» - городах с высоким уровнем распространения COVID-19.