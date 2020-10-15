Сколько пациентов с коронавирусом находятся в реанимации, рассказали в Минздраве РФ

Сколько пациентов с коронавирусом в России находятся в реанимации Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В реанимационных отделениях России находятся 2,8 тысячи пациентов с коронавирусом, а количество амбулаторных пациентов с легким течением заболевания колеблется на уровне 65 процентов. Такие данные привел министр здравоохранения Михаил Мурашко.

«Эта цифра на сегодняшний день стабильная, не приростами», - сказал глава Минздрава в интервью на телеканале «Россия-1».

Мурашко также сообщил, что в стране развернуто 182 тысяч коек для пациентов с коронавирусной инфекции, при этом загружено 90 процентов коек, но реанимационные койки заполнены на 10 процентов.

«На максимум мы разворачивали в стране 184 тысячи коек, сегодня развернуто 182 тысячи коек. Из них находятся заполненными 162 тысячи коек и 20 тысяч коек - это резерв, который на сегодняшний день может быть использован», - рассказал он

Напомним, ранее вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила, что заполняемость коек в стране растет в связи с ростом инфицированных коронавирусом. По ее словам, около 23-25 процентов приходится на бессимптомные заболевания, более 70 процентов - с клиническими проявлениями