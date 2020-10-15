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Коронавирус Covid-19

Сколько пациентов с коронавирусом в России находятся в реанимации, рассказали в Минздраве

Мурашко сообщил, что в стране загружено 90 процентов коек для пациентов с COVID-19
Источник:kp.ru
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Сколько пациентов с коронавирусом в России находятся в реанимации

Сколько пациентов с коронавирусом в России находятся в реанимации

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В реанимационных отделениях России находятся 2,8 тысячи пациентов с коронавирусом, а количество амбулаторных пациентов с легким течением заболевания колеблется на уровне 65 процентов. Такие данные привел министр здравоохранения Михаил Мурашко.

«Эта цифра на сегодняшний день стабильная, не приростами», - сказал глава Минздрава в интервью на телеканале «Россия-1».

Мурашко также сообщил, что в стране развернуто 182 тысяч коек для пациентов с коронавирусной инфекции, при этом загружено 90 процентов коек, но реанимационные койки заполнены на 10 процентов.

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