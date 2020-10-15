YouTube начнет ограничивать распространение контента про теорию заговора Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Видеохостинг YouTube сообщил о расширении ограничительных меры в отношении публикаций, связанных с «вредоносными» теориями заговора.

«Сегодня мы расширяем нашу политику по борьбе с притеснениями и распространением ненависти, чтобы ограничить контент, содержащий теории заговора», – говорится в сообщении на официальном блоге компании.

При этом YouTube отметил важность контекста, в котором упоминаются теории заговора. По уточнению компании, если освещение вопроса не направленно против конкретных людей или защищенных групп, то ограничения действовать не будут.

Видеохостинг также напомнил, что два года назад обновил систему рекомендаций в попытке ограничить распространение вредной дезинформации, связанной с QAnon контента - теории заговора также известной как «Шторм» или «Великое пробуждение», которая рассказывает о секретной операции президента США Дональда Трампа и спецпрокурора Роберта Мюллера по разоблачению якобы существующей сети педофилов, некоторые из которых являются членами Демократической партии США.

Напомним, накануне о новых ограничениях сообщил Facebook. Американская компания объявила, что в социальной сети будет удалять любые публикации, в которых содержится отрицание Холокоста или искаженная информация о нем.