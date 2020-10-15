В Подмосковье введут запрет на посещение клубов и караоке с 00:00 до 08:00 Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Подмосковье введут запрет на посещение бары, рестораны и другие развлекательные заведения с 00:00 до 08:00. Ограничение, введенное в связи с распространением коронавирусной инфекцией, начнет действовать с субботы, 17 октября. Об этом говорится в постановление губернатора Московской области Андрея Воробьёва

Постановление губернатора вносит некоторые изменения в действующие ограничительные меры. Кроме запрета посещения «развлекательных мероприятий в период с 0.00 до 8.00 в зданиях, строениях сооружениях, в том числе в организациях, предоставляющих услуги общественного питания (бары, рестораны)», говорится о соблюдении строго масочного режима, социальной дистанции в 1,5 метра, и 5 метров при занятии спортом.

Вводится запрет на проведение спортивных, «зрелищных и иных массовых мероприятий» с числом посетителей свыше 3 000 и наполняемостью более 50 процентов. Также приостанавливается посещение ночных клубов и реализация проекта «Активное долголетие.

Кроме того, действуют рекомендации о самоизоляции для «групп риска» и людей старше 65.

Напомним, с понедельника, 19 октября, в Москве в качестве эксперимента начнет действовать система чек-инов для входа в ночные клубы и бары в связи с распространением коронавирусной инфекцией. Доступ для работников и посетителей в развлекательные заведения, открытые с 0.00 до 6.00, будет возможен только при предварительной регистрации по номеру телефона.