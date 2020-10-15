Новичок "Спартака" Мозес выступил с заявлением после перехода из "Челси"

Виктор Мозес ушел из "Челси" в "Спартак". Фото: GLOBAL LOOK PRESS

После того, как московский "Спартак" объявил о переходе в клуб 29-летнего нигерийца Виктора Мозеса, то фанаты команды просто заликовали. Клуб взял сильного игрока из лондонского "Челси", который последний сезон провел в миланском "Интере".

Мозес уже успел обратиться к фанатам "красно-белых". В клубном твиттере "Спартака" появилась запись: "Красно-белые, наш звездный новичок хочет сказать вам пару слов".

- Привет, ребята! Для меня огромное удовольствие стать игроком "Спартака" - одного из величайших клубов Европы! Не могу дождаться начала работы с новыми одноклубниками. Это будет интересный и крутой сезон. Вперед, "Спартак"! - эту часть своего обращения Мозес произнес на английском языке.

А затем, сделав паузу, перешел на русский, сказав с английским акцентом: "Сделаем красиво!".