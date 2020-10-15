Собянин рассказал, сколько москвичей перешли на удалённую работу

Сергей Собянин Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Около одного миллиона москвичей перешли на удаленный режим работы. Такие данные привел мэр Москвы Сергей Собянин.

«Сегодня около миллиона человек перешли на дистанционку», - сообщил он на телеканале «Россия-1», отметив также, что горожане стали более ответственно относиться к соблюдению перчаточно-масочного режима.

По словам московского мэра, соблюдение масочного режима в столице «радикально изменилось по сравнению с тем, что было месяц тому назад». Кроме того, москвичи старше 65 лет и люди с хроническими заболевания стали чаще следовать рекомендациям, и меньше передвигаться по городу.

Собянин отметил, что сейчас московские власти делают всё, что могут для «сглаживания» пика заболеваемости, чтобы дать возможность нормально функционировать медицинским учреждениям и ограничиться существующими мерами, «не прибегая к остановке экономики».

Напомним, по указу Собянина работодатели обязаны передавать московским властям данные о своих сотрудниках, находящихся на удаленке. За невыполнение данных требований грозит штраф. При этом на рабочем месте одновременно могут находиться не более 70 процентов работников.