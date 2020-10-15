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Власти Ирана заявили, что не потерпят новых ударов из зоны карабахского конфликта

На территории Ирана разорвалось восемь ракет, выпущенных конфликтующими сторонами
Ксения АНУФРИЕВА
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Власти Ирана заявили, что не потерпят новых ударов из зоны карабахского конфликта

Власти Ирана заявили, что не потерпят новых ударов из зоны карабахского конфликта

Фото: REUTERS

Иранские власти заявили, что не потерпят новых ударов по территории своего государства из зоны конфликта в Нагорном Карабахе. Об этом в четверг, 15 октября, сообщил официальный представитель министерства иностранных дел исламской республики Саид Хатибзаде.

- Иран не будет равнодушно смотреть на обстрелы своей территории. Обеспечение безопасности граждан нашей страны, которые живут в приграничных районах, сейчас является приоритетом для вооруженных сил Ирана, - цитирует слова представитель внешнеполитического ведомства пресс-служба.

Ранее в четверг телерадиовещательная корпорация IRIB сообщила, что в Иране взорвались восемь ракет, которые были выпущены из зоны карабахского конфликта. По данным журналистов, снаряды попали в населенный пункт, в результате чего пострадал один человек и были разрушены несколько жилых домов. Всего, по информации IRIB, за время обострения противостояния между Арменией и Азербайджаном, на территорию Ирана попали примерно 50 ракет.

МИД Еревана на фоне сложившейся ситуации направил официальные ноты протеста правительствам в Баку и Ереване.

Обострение конфликта в Нагорном Карабахе