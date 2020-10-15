"Это круто!": Глава Минпромторга назвал преимущество падения рубля Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Министр промышленности и торговли России Денис Мантуров заявил, что падение курс российской валюты – это «круто». В интервью изданию Bloomberg в четверг, 15 октября, глава ведомства объяснил, что снижение рубля побудит отечественных производителей меньше полагаться на импорт.

Денис Мантуров отметил, что случившееся с начала текущего года ослабление российской валюты почти на 20 процентов по отношению к американской станет благоприятным факторов для развития компаний России, которые не зависят от зарубежной продукции.

Снижение национальной валюты произошло на фоне падения цен на нефть и угрозы введения новых санкций со стороны западных стран, утверждается в публикации издания. Свою роль сыграла и ситуация с пандемией коронавируса, однако после спада заболеваемости во втором квартале экономика России смогла восстановиться за лето.

- Мы рассчитываем, что пик пандемии уже позади. Восстановление пошли очень быстрыми темпами во многих отраслях экономики, - сообщил Денис Мантуров.

Глава Минпромторга отметил, что правительство страны сейчас не обсуждает планы по продлению мер поддержки предпринимателей.