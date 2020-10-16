Житель Индии на полтора года заточил жену в туалете Фото: REUTERS

Житель Индии на полтора года заточил свою супругу в туалете. Инцидент произошел в городе Панипат, сообщает издание Daily Mail.

О произошедшем стало известно после обращения соседей семьи в местный правоохранительный орган. Приехавшие в дом полицейские нашли измученную мать троих детей на полу в туалете площадью не более 0,8 квадратных метра.

В этом тесном помещение женщина провела последние 18 месяцев. В туалете ее запер собственный муж, который нередко лишал ее еды и воды. После долгожданного освобождения женщина была настольно слаба, что не могла самостоятельно передвигаться.

Супруг потерпевшей рассказал, что его жена якобы страдает от серьезного психического заболевания, но предоставить никаких доказательств подобного диагноза не смог. Чуть позже правоохранители задержали его. Женщину сперва отправили в медицинское учреждение, а затем передали на попечение кузине.