МИД Нидерландов вызвал посла России после остановки консультаций по крушению MH17 Фото: Александр КОЦ

Российского посла Александра Шульгина вызвали в министерство иностранных дел Нидерландов из-за решения Москвы прекратить участие в консультациях с Нидерландами и Австралией по крушению Boeing на Украине в 2014 году. Об этом сообщил глава голландского МИД Стеф Блок.

- Правительство Нидерландов сожалеет о данном решении российской стороны и подчеркивает свою приверженность продолжению переговоров для принятия решений, которые позволили бы компенсировать огромные страдания и ущерб, причиненные катастрофой MH17. Мы вызвали посла России, - сообщил министр.

Стеф Блок отметил, что Нидерланды «не исключают никаких вариантов для установления истины и привлечения виновных к ответственности».

Напомним, что МИД России объявил о прекращении консультаций с Нидерландами и Австралией, подчеркнув, что они не имеют смысла в связи с недружественными шагами голландской стороны. Нидерланды, не дождавшись промежуточных итогов работы, подали жалобу на РФ в Европейский суд по правам человека, отметили в министерства. При этом российская сторона готова взаимодействовать с голландскими компетентными органами.

В МИД также отметили, что Россия согласилась на участие в этих консультациях, поскольку такие контакты могли поспособствовать установлению истинных причин трагедии, однако «Австралия и Нидерланды были нацелены лишь на то, чтобы добиться от России признания вины и получения компенсаций для родственников погибших».