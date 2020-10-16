В работе Twitter произошёл очередной сбой Фото: Евгения ГУСЕВА

В пятницу, 16 октября, в работе социальной сети Twitter в некоторых странах произошел сбой. Об этом свидетельствует информация с сервиса для отслеживания работы популярных интернет-ресурсов Downdetector.

Больше всего сообщений о сбоях наблюдается в США, Японии и Великобритании. Часть жалоб поступила также от пользователей из России.

По данным сервиса, большая часть пользователей социальной сети жалуется на сбои в работе сайте: об этом сообщили 60 процентов опрошенных. Еще 27 процентов столкнулись с проблемами в работе мобильного приложения для устройств iPhone и iPad, 12 процентов сообщили о трудностях в приложении для операционной системы Android.