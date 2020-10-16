Техзадание на робота для открытого космоса подпишут до конца октября Фото: Алексей БУЛАТОВ

Последние правки в техзадание по проекту создания «Теледроида» - робота для работы в условиях открытого космоса – согласуют с заказчиков до конца текущего месяца. Об этом сообщил разработчик проекта научно-производственное объединение «Андроидная техника».

- В настоящее время головным заказчиком ЦНИИмаш, ракетно-космической корпорацией «Энергия» имени Королёва и нами согласуются финальные правки в техническое задание. Они завершатся в конце октября, тогда же техзадание подпишут, - цитирует агентство ТАСС слова пресс-службы организации.

Отмечается, что разработчик уже приступил к проработке внешнего облика робота, формированию его основных компонентов, а также протоколов его стыковки с Международной космической станцией.

«Теледроидом» будут управлять не только с МКС, но и с Земли, при этом костюм-аватар усовершенствуют с учетом всех пожеланий астронавтов. Первый опытный образец робота для открытого космоса начнут испытывать во второй половине 2021 года.