В Twitter прокомментировали сбой в соцсети Фото: REUTERS

Представители Twitter прокомментировали сегодняшний сбой в работе социальной сети: по их словам, это связано с неисправностью внутренних систем. Эксперты не обнаружили признаков несанкционированного проникновения или хакерской атаки. Об этом говорится в заявлении, распространенном сегодня администрацией социальной сети.

- Для многих из вас Twitter недоступен, и мы работаем над тем, чтобы восстановить его работу для всех, - говорится в сообщении.

Отмечается, что при этом сбой, которые произошел в ночь на пятницу, 16 октября, носит глобальный характер. С жалобами на работу соцсети за последние несколько часов с начала неполадок обратились более 50 тысяч пользователей.

Как сообщал сайт kp.ru, больше всего сообщений о неполадках поступило от пользователей с территории Соединенных Штатов, Японии и Великобритании, о сбое также сообщили россияне. Большая часть жалоб была связана с проблемами в работе сайта Twitter и мобильного приложения социальной сети.