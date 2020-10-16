Ученые создали тест, предсказывающий тяжелую форму коронавируса Фото: Сергей ЧЕРНЫХ

Ученые из Великобритании создали тест, которые способен предсказывать тяжесть формы коронавирусной инфекции у зараженных пациентов. Анализ работает на основе пяти цитокинов в крови человека, пишет журнал Respiratory Research.

Цитокины – это сигнальные молекулы, которые запускают в организме пациента реакцию, приводящую к образованию иммунных клеток. У большинства пациентов с тяжелой формой коронавируса иммунитет реагирует на болезнь слишком бурно, из-за чего в крови наблюдается повышенный уровень цитокинов. Это называется «цитокиновый шторм».

Ученые выяснили, возможно ли по анализу этих молекул выявить предрасположенность к цитокиновому шторму и найти пациентов с наибольшим риском ухудшения состояния здоровья. Для этого они проанализировали образцы крови сотни пациентов, поступивших в Университетскую больницу Саутгемптона. В результате исследования эксперты нашли те цитокины, которые указывают на риск чрезмерной иммунной реакции на коронавирус.

Авторы исследования считают, что пациентов с такими анализами следует сразу помещать в отделение интенсивной терапии, предусмотрев для них возможность быстрого подключения к ИВЛ.

Как ранее писал сайт kp.ru, ВОЗ проанализировала популярные препараты от коронавируса - ремдесевир, гидроксихлорохин, лопинавир и интерферон – и пришла к выводу, что они почти не влияют на смертность инфицированных и не являются эффективными при лечении заболевания.