Самолет Минобороны доставил на родину 27 российских детей из Сирии Фото: Иван ВИСЛОВ

В ночь с 15 на 16 октября самолет министерства обороны РФ доставил на родину 27 российских детей из Сирии. Воздушное судно уже приземлилось в подмосковном аэропорту Чкаловский. Об этом в ходе беседы с журналистами в пятницу рассказали представители уполномоченного при президенте России по правам ребенка Анны Кузнецовой.

- Этой ночью на подмосковном аэродроме Чкаловский совершил посадку самолет Минобороны РФ, которые доставил домой 27 российских детей из Сирии, - говорится в сообщении.

После прохождения карантина детей отправят к близким родственникам в пять регионов России: 17 отправятся в Дагестан, четыре в Пензенскую область, по два ребенка поедут в Тюменскую и Волгоградскую области, и в Чеченскую Республику. Возраст детей - от двух до 13 лет.

Напомним, что специалисты министерства занимаются установлением местонахождения и возвращением на родину детей с территорий Ирака и Сирии с 2017 года. Данную работу организовали по поручению российского лидера Владимира Путина. При уполномоченном по правам ребенка создали специальную межведомственную комиссию по вопросу оказания содействия возвращению детей на территорию России.