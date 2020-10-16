Трамп заявил, что у его компании нет долгов перед Россией Фото: REUTERS

Американские президент Дональд Трамп опроверг утверждения о том, что у компании, которая принадлежит его семье, есть крупные долги перед кредитными организациями России и других стран. Об этом он сказал в прямом эфире NBC.

- Нет, я не должен денег России. У менять есть очень небольшие задолженности, что называется, ипотечные кредиты, но не более того. Но признаю, я наверняка должен денег какому-либо иностранному банку или компании, - сообщил Дональд Трамп.

На публикацию газеты New York Times, в которой сообщалось о долгах Трампа на 421 миллион долларов, президент Соединенных Штатов ответил, что это «лишь небольшой процент его состояния».

Ранее Трамп объявил, что распорядился рассекретить все документы по расследованию его вымышленного «сговора» с Россией во время предыдущей предвыборной гонки и «почтового скандала» с Хиллари Клинтон.