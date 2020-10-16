Пашинян призвал США и Францию поддержать усилия Россия по урегулированию в Карабахе Фото: REUTERS

Глава правительства Армении Никол Пашинян призвал Париж и Вашингтон поддержать Россию в ее усилия по урегулированию ситуации в Нагорном Карабахе. Об этом он сообщил в интервью телекомпании RTS в четверг, 15 октября.

Политик отметил, что Россия призвана сыграть весомую роль по стабилизации ситуации с конфликтов между Арменией и Азербайджаном.

- Поскольку Россия является наиболее близким к нашему региону сопредседателем Минской группы ОБСЕ, два других сопредседателя - Франция и Соединенные Штаты – должны поддерживать российскую сторону в ее усилиях, чтобы стабилизировать регион, - подчеркнул Никол Пашинян.

Армянский премьер-министр отметил, что гуманитарная ситуация в Карабахе в настоящее время «более чем серьезная», при этом прекращение огня, по сутки, еще даже не начало действовать.

Пашинян добавил, что Армения всегда готова идти на компромисс, однако уступки должны быть сделаны двумя сторонами противостояния.

Напомним, что армяно-азербайджанский конфликт в очередной раз обострился 27 сентября этого года. Стороны противостояния активно обвиняют друг друга в боевых действиях, после чего опровергают заявления своего противника. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и в некоторых районах - военное положение.