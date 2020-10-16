Врач раскрыла способ выявить бессимптомное течение коронавируса Фото: Олег УКЛАДОВ

Коронавирус может протекать абсолютно без симптомов или по всем признаком походить на сезонную острую респираторную инфекцию. Врач- биофизик Нелли Соседова в интервью радио Sputnik рассказал, как определить бессимптомное течение коронавируса и отличить его от других заболеваний.

Первый критерий – потеря обоняния и вкуса. Этот признак часто наблюдается у пациентов, которые переносят коронавирус в бессимптомной или очень легкой форме, отметила ведущий специалист проекта Вакцина.ру.

- Если кто-то из близкого окружения болеет, следует прислушаться к себе – вероятность найти вирус на ранних стадиях сильно повысится. Также можно сделать быстрый тест на антитела - иммунохроматографический. Если при отсутствии симптомов есть антитела, значит вы уже переболели бессимптомно, - объяснила Нелли Соседова.

Еще один эффективный способ диагностики коронавируса - компьютерная томография. С помощью этого исследования можно понять, какие изменения происходят в легких. При этом внешне болезнь может никак себя не проявляться, поражая легкие незаметно для пациента.

- Пневмония не всегда проявляется кашлем и насморков. Есть люди, которые болеют воспалением легких без температуры, - предупредила эксперт.

Как ранее писал сайт kp.ru, британские специалисты создали тест, которые способен предсказывать тяжесть формы коронавирусной инфекции у зараженных пациентов.