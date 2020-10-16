Во Флориде 13 человек пострадали от взрывов на корабле

CNN: во Флориде 13 человек пострадали от взрывов на борту судна Фото: Михаил ФРОЛОВ

Как минимум 13 человек получили ожоги различной степени тяжести из-за серии мощных взрывов, которые прогремели на борту водного судна в городе Форт-Лодердейл, штат Флорида. Об этом в пятницу, 16 октября, сообщила телевизионная компания CNN, ссылаясь на заявление местных властей.

По информации журналистов, на борту корабля находился 21 человек, включая членов экипажа. Взрывы начались, когда судно проплывало в водах реки Нью-Ривер. Причины случившегося пока что неизвестны, медики оказывают необходимую помощь пострадавшим.

Издание «Sun sentinel» пишет, что речь идет о прогулочном судне Wellcraft. После взрывов корпус корабля загорелся, и пассажирам пришлось прыгать в воду, чтобы спастись от огня. В результате этого многие из них получили ожоги, синяки, порезы и ссадины. Сообщается также, что один пострадавший в настоящее время находится в критическом состоянии из-за ожогов.