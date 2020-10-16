Последние новости на утро 16 октября 2020: названы способы выявить бессимптомное течение коронавируса

Врач раскрыла способы выявить бессимптомное течение коронавирусной инфекции Фото: Мария ЛЕНЦ

Последние новости на утро 16 октября 2020 года: Врач-биофизик раскрыла основные способы определить бессимптомное течение коронавируса и отличить его от других инфекцией. Первый признак – это потеря обоняния и вкуса, которые наблюдаются у пациентов даже с самой легкой формой COVID-19. Эффективными средствами диагностики бессимптомного коронавируса также являются компьютерная томография и тесты на наличие антител.

Кстати, специалисты ВОЗ проанализировали четыре популярных лекарства от коронавируса ремдесевир, гидроксихлорохин, лопинавир и интерферон и пришли к выводу, что они не снижаются уровень смертность зараженных и не влияют на сокращение количества пациентов на аппаратах искусственной вентиляции легких. По мнению специалистов, данные препараты не эффективны для лечения коронавируса.

Глава российского министерства промышленности и торговли нашел неожиданное преимущество падения курса российской валюты по отношению к американской, которое произошло во время пандемии коронавируса. Денис Мантуров заявил, что падение рубля на 20 процентов к доллару – это «круто», поскольку это станет благоприятным фактором для развития отечественных компаний, которые не зависят от зарубежной продукции и не живут только за счет импорта. Министр отметил, что восстановление российской экономики после резкого падения во время пандемии идет достаточно быстрыми темпами.

В новой версии плана по достижению национальных целей до 2030 года кабинет министров России в два раза ухудшил прогноз по убыли населения страны. По документу, до 2024 года население государства уменьшиться еще на 1,2 миллиона человек. В более ранней версии доклада говорилось, что по итогам текущего года в России станет на 158 тысяч жителей меньше, однако по новым данным численность россиян может уменьшиться на 352,5 тысяч человек.

Тем временем, министерство иностранных дел Нидерландов вызвало российского посла Александра Шульгина из-за решения России прекратить участие в консультациях с Нидерландами и Австралией по крушению MH17. Голландские власти выразили свое сожаление по данному поводу и отметили свою приверженность продолжению переговоров. Российская сторона объявила о своем решении сегодня, сообщив, что оно связано с недружественными шагами Нидерландов и предвзятостью расследований. При этом Москва по-прежнему готова взаимодействовать с голландскими компетентными органами для установления истинных причин трагедии.