Акция Минздрава России «Тест на ВИЧ: Экспедиция 2020» прошла в Чеченской Республике

Фото: Минздрав России

С 9 по 15 октября жители Чечни приняли участие во Всероссийской акции Министерства здравоохранения Российской Федерации «Тест на ВИЧ: Экспедиция 2020». Экспресс-тестирование проходило в 5 городах Республики: Урус-Мартане, Шали, Гудермесе, Аргуне, Грозном. В ходе акции свой ВИЧ-статус узнали около 300 человек.

Фото: Минздрав России

Министр здравоохранения Чеченской Республики Эльхан Сулейманов отметил, что в Республике работа по профилактике ВИЧ-инфекции ведется на самом высоком уровне и, благодаря этому, информированность по тематике ВИЧ/СПИД среди лиц старше 18 лет составляет 93%. Также активно ведется профилактика вертикального пути передачи ВИЧ-инфекции от матери к ребенку. «В Республике обязательным является тестирование на ВИЧ перед госпитализацией, при вступлении в брак, при прохождении военных кафедр. Тестирование на ВИЧ-инфекцию является нормой жизни и это позволяет нам на ранних этапах выявлять заболевание, ставить на учет и делать все, чтобы люди оставались здоровыми и жили долго».

Фото: Минздрав России

Руководитель управления Роспотребнадзора по Чеченской Республике Рита Термулаева поблагодарила Министерство здравоохранения Российской Федерации, а также всех работников лечебно-профилактических учреждений за высокий уровень профессионализма в борьбе с распространением ВИЧ-инфекции и за соблюдение санитарно-эпидемиологических норм, которые позволяют сдерживать новую коронавирусную инфекцию, а также другие инфекционные заболевания.

Фото: Минздрав России

ВАЖНО!

Существуют простые, но надежные правила профилактики ВИЧ. Чтобы защитить себя от заболевания, нужно:

- Пользоваться презервативами при половых контактах

- Не употреблять наркотики

- Не делать татуировки в сомнительных заведениях

Кстати, использование презервативов снижает риск заражения не только ВИЧ-инфекцией, но и другими заболеваниями, передающимися половым путем.

Фото: Минздрав России

Фото: Минздрав России

Фото: Минздрав России

ЧТО ДАЛЬШЕ

Акция пройдет в Республике Дагестан

С 16 по 22 октября тестирование на ВИЧ-инфекцию пройдет в 5 городах Республики Дагестан: Хасавюрте, Дербенте, Буйнакске, Каспийске, Махачкале. Тестирование занимает в сего 15 минут. Акция проходит с соблюдением всех профилактических мер против коронавирусной инфекции.

Фото: Минздрав России

Больше информации об акции и точках тестирования, а также о профилактике ВИЧ/СПИДа на o-spide.ru