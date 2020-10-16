Власти США отменили запрет на полёты возле Крыма

США оставили в силе аналогичный запрет на полеты гражданских самолетов в районах полетной информации Днепра Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Власти США приняли решение не продлевать запрет на полеты американской гражданской авиации в районе полётной информации Симферополя, об этом говорится в уведомлении Управления гражданской авиации Соединенных Штатов. Оно опубликовано на сайте американского Федерального реестра.

Ограничения ввели в 2014 году в целях безопасности. Текущий запрет окончится 27 октября.

Американское управление пояснило, что в воздушном пространстве региона снизился уровень опасности, поэтому стало возможным возобновить авиасообщение.