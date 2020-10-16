Онищенко развеял семь популярных мифов о коронавирусе

Онищенко развеял популярные мифы о коронавирусе Фото: Евгения ГУСЕВА

Бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко объяснил, что медицинская маска удерживает капли содержимого рта и носа, которые при чихании, кашле, разговоре и просто выдохе могут попасть на другого человека. Таким образом маска предотвращает попадание вирусных частиц от заразного человека.

Также Онищенко опроверг мнение о невозможности повторного заражения коронавирусом. Депутат отметил, что пока не ясен срок сохранения иммунитета к коронавирусу после перенесённого заболевания.

Третьим мифом Онищенко назвал заблуждения о том, что в России нет эпидемии коронавируса. Парламентарий отметил, что наличие эпидемии подтверждается цифрами интенсивности проявления заболевания.

Бывший главный санврач сравнил также степень опасности коронавируса и гриппа, отвечая на распространённое мнение о том, что грипп опаснее, но с ним не борются, как с COVID-19.

- Если не считать отдельных проявлений, как, например, свиного гриппа в 2009 году, летальность среди тех, кто заразился коронавирусом, выше, чем от гриппа. Средняя по миру — около трёх процентов, - подчеркнул Геннадий Онищенко в беседе с Парламентской газетой.

Депутат также пояснил, что миф о смертях заражённых коронавирусом людей только от сопутствующих заболеваний правдивее для гриппа, который создаёт сильную интоксикацию. При этом коронавирус воздействует в основном на лёгкие, и пациенты погибают в основном от пневмонии в случае её развития.