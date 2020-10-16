31 декабря 2021 года будет выходным днём

Правительство объявило 31 декабря 2021 года выходным Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Последний день 2021 года будет выходным. На 31 декабря перенесут выходной с 3 января, который в 2022 году выпадает на воскресенье.

Соответствующее постановление подписал председатель правительства Михаил Мишустин. Оно опубликовано на сайте правительства.

В постановлении также сказано, что выходные 2 и 3 января перенесут на 5 ноября и 31 декабря.

- Кроме того, нерабочую субботу, 20 февраля, перенесут на понедельник, 22 февраля, чтобы у граждан было три выходных дня подряд: с 21 по 23 февраля, то есть с воскресенья по вторник, - также отмечается в заявлении на сайте кабмина.