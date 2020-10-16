Парламент Киргизии отменил режим ЧП в Бишкеке

Бишкек отменил режим ЧП Фото: REUTERS

Парламент Киргизии отменил режим чрезвычайного положения в Бишкеке. Решение единогласно поддержали все депутаты. Напомним, режим ЧП в столице Кыргызстана ввёл ранее президент страны Сооронбай Жээнбеков на фоне массовых протестов, однако вчера, 15 октября, он объявил о своей отставке.

Полномочия президента перешли Канатбеку Исаеву, который 13 октября был избран спикером парламента. Через несколько часов он отказался исполнять обязанности главы государства, и его место занял глава правительства Кубатбек Боронов.

Ранее сайт KP.ru сообщал, что Жээнбеков объявил о своей отставке после очередных переговоров с Садыром Жапаровым, избранным премьер-министром Киргизии во время протестов. Вечером 15 октября Жапаров вышел к протестующим и объявил исполняющим обязанности президента страны себя.